All odd numbers must end in one of five digirts.What are they?

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All odd numbers must end in one of five digirts.What are they?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все не чётные числа должны заканчиваться одним из пяти цифр. Какие они?
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