Моя подруга в школе увидела 2 парней,1 ей сразу понравился,2 потом Теперь она не знает кого выбрать Вроде они двоем красивые

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Моя подруга в школе увидела 2 парней,1 ей сразу понравился,2 потом Теперь она не знает кого выбрать Вроде они двоем красивые

Автор: Гость