Пожалуйста помогите! Пожалуйста пусть будет с условием конкреиным и решением.Зар??нее спасибки! По обе стороны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья, растущие на одной стороне посчитать слева направо или спра...
Математика
Пожалуйста помогите! Пожалуйста пусть будет с условием конкреиным и решением.Зар??нее спасибки! По обе стороны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья, растущие на одной стороне посчитать слева направо или справа налево, то одно дерево всегда будет 107-м.Сколько всего деревьев растет на этой улице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одной стороне будет x=2*(N-1)+1 деревьев, x=2*(107-1)+1=213 Всего на улице будет S=2*x деревьев, S=2*213=426 деревьев. Ответ: S=426 деревьев. Надеюсь помог :)
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