Пожалуйста помогите! Пожалуйста пусть будет с условием конкреиным и решением.Зар??нее спасибки! По обе стороны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья, растущие на одной стороне посчитать слева направо или спра...

Математика

Пожалуйста помогите! Пожалуйста пусть будет с условием конкреиным и решением.Зар??нее спасибки! По обе стороны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья, растущие на одной стороне посчитать слева направо или справа налево, то одно дерево всегда будет 107-м.Сколько всего деревьев растет на этой улице?

Автор: Гость