Добери спориднени слова до поданих слив учити, казати, ходити
Українська мова
Добери спориднени слова до поданих слив учити, казати, ходити
Ответ(ы):
Гость:
Учитель, учень, учні; казав, сказали; ходимо, ходить, ходив, хід, приходити
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