Добродетели и пороки сказок: "Гуси-лебеди" "Снежная королева "
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Добродетели и пороки сказок: "Гуси-лебеди" "Снежная королева "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это снежная Королёва. А Гуси лебеди там было Маленькая девочка и мапльчик
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