Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?
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Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ходу в тренажёрный зал, на секции. 2. Плавательный бассейн. 3. Хоккей. 4. Этот вид спорта тренирует мышцы, закаляет характер и повышает выносливость
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