Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?

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Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?

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