Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?

Другие предметы
Что вы делаете, чтобы поддерживать себя в форме? Какие объекты спорта у вас есть в ??ашей школе? Какой вид спорта вы найдете идеально подходит для молодых людей? Зачем?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ходу в тренажёрный зал, на секции. 2. Плавательный бассейн. 3. Хоккей. 4. Этот вид спорта тренирует мышцы, закаляет характер и повышает выносливость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Українська мова
Складіть і запишіть з кожним словом по два речення так,щоб у першому реченні діє п??икметник був означенням а в другому присуд ком форму слова можн...
Ответить
Английский язык
Нужно перевести<br /> без гугол перевотчика Look at the picture.Listen and read
Ответить
Українська література
Етюд казка . Стоїть явір над водою
Ответить
Русский язык
помогите упр 154 слова для справок:подумал,скомандовала,поинтеросовалась,прошипела,возразила ,сказали ,спросили
Ответить