Выведите формулу для вычесления суммы углов выпуклого n-угольника

Геометрия
Выведите формулу для вычесления суммы углов выпуклого n-угольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов любого выпуклого многоугольника = 360 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Контурная карта 5класса. Греко-персидские войны
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 445 a)иb) Фото
Ответить
Информатика
Определите информационный объем изображения с глубиной цвета 32 и размером на 600 н?? 900(полное решение)
Ответить
Русский язык
Какая схема соответствует предложению "Елочки красным листом украсились,зеленый,резной папоротник пригрелся под желтым одеялом,трусливую сыроежку в...
Ответить
Математика
Найти область определения функции y=√9-x^2
Ответить