Определите информационный объем изображения с глубиной цвета 32 и размером на 600 н?? 900(полное решение)
Информатика
Определите информационный объем изображения с глубиной цвета 32 и размером на 600 н?? 900(полное решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 = 2^5 значит 5 бит на цвет/пиксель 5*600*900 бит = 2 700 000 бит = 337 500 байт = 329.58984375 кб
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