Определите информационный объем изображения с глубиной цвета 32 и размером на 600 н?? 900(полное решение)

Информатика
Определите информационный объем изображения с глубиной цвета 32 и размером на 600 н?? 900(полное решение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 = 2^5 значит 5 бит на цвет/пиксель 5*600*900 бит = 2 700 000 бит = 337 500 байт =  329.58984375 кб
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