Помогите пожалуйста 6720 : 12 ×35 - 898
Математика
Помогите пожалуйста 6720 : 12 ×35 - 898
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6720 : 12 ×35 - 898=18702 1) 6720 : 12 =560 2)560×35 =19600 3) 19600 - 898=18702
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Обозначь орфограмму в глаголах подчеркни члены предложения укажи чем они выражены Туман стелется по земле.Лесные дрожи как будто курятся.Вода капел...
История
Определите о каком населенном пункте илет речь в приведенном ниже описании : " мал??нький изолированный городок, обнесенный кругом железной решетча...
Литература
Срочно! помогите написать сочинение "письмо к Обломову" нужно где-то 1,5-2 листа нужно выразить чувства к Илье Ильичу пожалуйста помогите!