Определите о каком населенном пункте илет речь в приведенном ниже описании : " мал??нький изолированный городок, обнесенный кругом железной решетчатой оградой в каменных столбах. Вход был через высокие, резные в форме арки, вор...
История
Определите о каком населенном пункте илет речь в приведенном ниже описании : " мал??нький изолированный городок, обнесенный кругом железной решетчатой оградой в каменных столбах. Вход был через высокие, резные в форме арки, ворота. Большие здания для переселенцев, больничные и квартиры служащих, расположенные по определенному плану, были окружены палисадниками с роскошными цветами на фигурных клумбах и цветущими деревьями. Все блистпло чистотой везде глаз радовали своею пестротой окраски цветы и вычурной отделки зданий. Везде чувствовался строгий и внимательный хозяйский глаз... обширный сад с массой цветов и зелени представлял поистине культурный уголок... "
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Гость:
Возможно я и ошибаюсь, но это Челябинск)
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