Растительная клетка высших растений в отличие от животной может иметь: I. Целлюлозную клеточную стенку; II. Клеточный центр; III. Пластиды; IV. Алейроновые зерна. а) I, II, III; б) I, III, IV; в) I, II, IV; г) II, III, IV.

Биология

Растительная клетка высших растений в отличие от животной может иметь: I. Целлюлозную клеточную стенку; II. Клеточный центр; III. Пластиды; IV. Алейроновые зерна. а) I, II, III; б) I, III, IV; в) I, II, IV; г) II, III, IV.

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