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На вечернем небе Как будет по украинскому языку
Українська мова
На вечернем небе Как будет по украинскому языку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украинский-на вечірньому небі
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