Какую позицию в повести Капитанская дочь занимает автор ? Почему ?

Литература
Какую позицию в повести Капитанская дочь занимает автор ? Почему ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямую, автор ведёт рассказ от лица главного героя, и пытается поставить себя как его, ведь если посудить главный персонаж очень схож с самим А.С. Пушкиным. Петр Гринёв был очень честным и гордым, и всё время следовал словам своего батюшки "Береги честь снову, а платье смолоду"
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