Какую позицию в повести Капитанская дочь занимает автор ? Почему ?

Гость: Гость:

Прямую, автор ведёт рассказ от лица главного героя, и пытается поставить себя как его, ведь если посудить главный персонаж очень схож с самим А.С. Пушкиным. Петр Гринёв был очень честным и гордым, и всё время следовал словам своего батюшки "Береги честь снову, а платье смолоду"