Вопрос запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связа??ы .А) с явлениями не живой природы б) с явлениями живой природы в) с трудом людей

Окружающий мир

Вопрос запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связа??ы .А) с явлениями не живой природы б) с явлениями живой природы в) с трудом людей

Автор: Гость