Вопрос запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связа??ы .А) с явлениями не живой природы б) с явлениями живой природы в) с трудом людей

Окружающий мир
Вопрос запиши названия осенних месяцев в языке народов твоего края которые связа??ы .А) с явлениями не живой природы б) с явлениями живой природы в) с трудом людей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) с явлениями живой природы.
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