Написать пять морфологизмов
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Написать пять морфологизмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вылечить,избавить от болезни. Вырастить,воспитать,довести до самостоятельности. Заставит активно действовать,принимать деятельное участие в чём-либо. Укрепить экономически,материально. Повесить нос.
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