СРОЧНО В лаборатории имеются растворы серной кислоты с массовыми долями 8 и 76 % соответственно. Как из них приготовить раствор с массовой долей кислоты 42 % ?
Химия
СРОЧНО В лаборатории имеются растворы серной кислоты с массовыми долями 8 и 76 % соответственно. Как из них приготовить раствор с массовой долей кислоты 42 % ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно принять за Х массу более концентрированного раствора, А получить нужно 100 г 42%-ного, в котором масса кислоты будет 42 г масса кислоты в первом растворе - 0,76Х. масса второго раствора 100-Х масса кислоты во втором растворе - (100-Х) *0,08 Составляем уравнение: 0,76Х + (100 -Х) *0,08 = 42, или 0,76Х - 0,08Х = 42 -8, или 0,68Х = 34, откуда Х=50 г вывод: нужно взять по 50 г обоих растворов, смешать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ: а) 40а+12а+а в) 12m * 5 * 4 б) 31х - х -15х - 10 г) 3у *15х * 20 2. РЕШИТЕ УРАВ??ЕНИЕ: 8у -3у - у = 36 3. ВЫЧИСЛИ...
Литература
Как вы думаете,почему рассказ о судьбе Дуни,начатый Самсоном Выриным,ведётся от л??ца автора-повествователя? Если можно не очень кратко. Спаси...
Математика