СРОЧНО В лаборатории имеются растворы серной кислоты с массовыми долями 8 и 76 % соответственно. Как из них приготовить раствор с массовой долей кислоты 42 % ?

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Можно принять за Х массу более концентрированного раствора, А получить нужно 100 г 42%-ного, в котором масса кислоты будет 42 г масса кислоты в первом растворе - 0,76Х. масса второго раствора 100-Х масса кислоты во втором растворе - (100-Х) *0,08 Составляем уравнение: 0,76Х + (100 -Х) *0,08 = 42, или 0,76Х - 0,08Х = 42 -8, или 0,68Х = 34, откуда Х=50 г вывод: нужно взять по 50 г обоих растворов, смешать