Переведите пожалуйста текст дам 10б и помогу вам сто угодно сделать

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Гормональные изменения полового созревания. Это может быть гормоны, которые останавливают подростков от ложиться спать рано и делают их сонным утром. Одна вещь наверняка сон крайне важен для подростков, потому что в то время как они спят, что они выпускают гормон, который имеет важное значение для их роста. Они нуждаются в большем количестве сна, чем у детей и взрослых. мелатонин М ночь наше тело производит гормон темноты ", который помогает нам заснуть. Большинство взрослых людей начинают производить мелатонина около 10 часов вечера. Исследования показали, что подростки начинают производить гормон в 1 час ночи, Другими словами, подростки в настоящее время бодрствовал своими телами и не так много они могут с этим поделать. Тот факт, что они играют в компьютерные игры и смотреть телевизор поздно ночью стимулирует мозг еще больше и делает его более трудным для них, чтобы заснуть. Независимо от причины, большинство подростков не получают достаточного количества сна. Это приводит к тому плохое настроение, а иногда и депрессии. В Америке, некоторые школы решили начать свои занятия позже утром, чтобы дать подросткам некоторое дополнительное время в постели. Они заметили, что их студенты сделали гораздо лучше в классе, когда у них не было рано вставать. это примерный перевод