Два многоугольника называют ---------------------,если они совпадают при наложение

Математика
Два многоугольника называют ---------------------,если они совпадают при наложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два многоугольника называют РАВНЫМИ,если они совпадают при наложении.
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