Сочинение "Дубровский" на тему:защита человеческой личности

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В произведении Александра Сергеевича Пушкина – «Дубровский» , мне понравился образ Марии Троекуровой. Впервые о Маше я узнала по воспоминаниям Владимира Андреевича Дубровского. Когда он едет к своему отцу, и проезжает имение Троекурова, то вспоминает, как когда-то играл на холме с маленькой Машей, которая уже тогда обещала быть красавицей. Через несколько лет Дубровский вновь встречается с Марией, но совсем при других обстоятельствах. В имение к Троекуровым для занятий со сводным братом Маши прибыл молодой учитель-француз Дефорж. Этим «французом» оказался Владимир Дубровский, который выкупил документы у присланного из Франции учителя. Так как Троекуров не знает французского языка, то он просит Машу быть переводчиком. Сначала Маша, не обратила внимания на ухаживания молодого учителя, потому что он был младше её родом и чином. Но потом Троекуров в шутку заталкивает учителя в комнату с медведем и закрывает там - это любимое развлечение барина, через некоторое время послышался выстрел и когда все зашли в комнату толпой, то увидели, что учитель спокойно стоит рядом с убитым медведем. После этого случая Мария Троекурова влюбляется во француза, боясь самой себе признаться в этом. Машу покорили в молодом учителе: усердие, благородство, а особенно – храбрость. “Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не принадлежат исключительно одному сословию... ” Маша, рано потерявшая мать, росла в имении в окружении природы, впитала в себя таинственные сюжеты народного творчества, через истории, рассказанные ей няней. Машенька зачитывалась романами о любви и была очень романтичной, чуткой и мечтательной натурой. И когда она начинает брать уроки музыки и проводит больше времени с учителем, то ее романтичное сердце все больше покоряется любви. Всем в имении Троекуровых полюбился молодой француз: Саше - за снисходительность к его проделкам, Троекурову за храбрость. Когда Кирилла Петрович Троекуров пригласил к себе на праздник гостей, взоры мужчин и женщин были обращены на Машу - кто-то удивлялся её красоте, кто-то изучал её наряд, так она была хороша и мила. На одном из уроков, француз Дефорж тайно дал Марии записку, где приглашал её в беседку. На свидании он открывается перед ней и признается в том, что он - Дубровский, известный разбойник, которого давно уже разыскивает полиция и Маша, хоть и испугалась, но не отреклась от него. Маша обещает, если у неё будет беда, сообщить Дубровскому. Когда она ушла в свою комнату, то у неё случился истерический припадок и служанки насилу успокоили её разными спиртами и уложили спать. Вскоре к Маше начал свататься старый, но богатый князь Верейский. Она обратилась за помощью к Дубровскому, он предложил ей умолять отца. Когда эта идея не удается, то Маша готовится к побегу с Дубровским. Уже в церкви, у алтаря она ждет своего спасителя до последней минуты: “Марья Кирилловна ничего не видела, ничего не слышала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала... ”. Но чуда не случилось — Дубровский не приехал. Побег не удался. Обряд был совершен, и она стала женой князя. По дороге из церкви на карету Верейского нападает Дубровский, пытаясь вызволить Машу. Князь защищается, пускает пулю ему в плечо Дубровскому. И Маша просит Владимира оставить их теперь в покое, так как она не может предать своего названного перед Богом мужа. Дубровский приказывает своим разбойникам отступить и Мария уезжает со своим не любимым мужем старым князем Верейским. Пушкин показывает образ Маши как драматичный. Все дело в морали, в чувстве долга и ответственности, на которых Маша выросла и которые прочно впитала в себя. Честь и долг для нее дороже любви. Мария не побоялась признаться Дубровскому в любви к нему, но в силу своего воспитания и высоких нравственных чувств не могла предать мужа.