ABCD - Паралеллограмм DE-Биссекртисса угла ADC CD=8см BE=12см Найти периметр
Геометрия
ABCD - Паралеллограмм DE-Биссекртисса угла ADC CD=8см BE=12см Найти периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+8+12+12=40cантиметров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Физика
Весной , когда температура воздуха намного выше 0°С , лёд еще долгое время не танет и осенью , когда температура воздуха ниже 0°С вода не сразу зам...
Другие предметы
Понаблюдай за окружающими тебя людьми. Зафиксируй отдельные, далее малые нарушен??я дисциплины. Отметь для себя, какие нарушения встречаются чаще в...
Математика
На базаре за день бвло продано n мешков картошек с 50 кг картошки в каждом. на какую ??умму в манатах за день было продано картошки,если 1 кг стоит...