ABCD - Паралеллограмм DE-Биссекртисса угла ADC CD=8см BE=12см Найти периметр

Геометрия
ABCD - Паралеллограмм DE-Биссекртисса угла ADC CD=8см BE=12см Найти периметр
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Гость:
8+8+12+12=40cантиметров
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