Весной , когда температура воздуха намного выше 0°С , лёд еще долгое время не танет и осенью , когда температура воздуха ниже 0°С вода не сразу замерзает , Почему ?
Физика
Весной , когда температура воздуха намного выше 0°С , лёд еще долгое время не танет и осенью , когда температура воздуха ниже 0°С вода не сразу замерзает , Почему ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это связано с тем, что у воды плохая теплопроводность, для нагрева л воды нужно 4200 Дж, для плавления кг льда - 2100 Дж, это много, поэтому лед не тает сразу, а вода медленно замерзает
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