Понаблюдай за окружающими тебя людьми. Зафиксируй отдельные, далее малые нарушен??я дисциплины. Отметь для себя, какие нарушения встречаются чаще всего, из-за чего они происходят, к чему могут привести. Срочно!!!

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Понаблюдай за окружающими тебя людьми. Зафиксируй отдельные, далее малые нарушен??я дисциплины. Отметь для себя, какие нарушения встречаются чаще всего, из-за чего они происходят, к чему могут привести. Срочно!!!

Автор: Гость