Понаблюдай за окружающими тебя людьми. Зафиксируй отдельные, далее малые нарушен??я дисциплины. Отметь для себя, какие нарушения встречаются чаще всего, из-за чего они происходят, к чему могут привести. Срочно!!!
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Понаблюдай за окружающими тебя людьми. Зафиксируй отдельные, далее малые нарушен??я дисциплины. Отметь для себя, какие нарушения встречаются чаще всего, из-за чего они происходят, к чему могут привести. Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я зафиксировал в окружающих, что они очень сильно загрязняют среду нашей жизни. Это было наиболее частое нарушение дисциплины.
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