На базаре за день бвло продано n мешков картошек с 50 кг картошки в каждом. на какую ??умму в манатах за день было продано картошки,если 1 кг стоит 80 гяпик?
Математика
На базаре за день бвло продано n мешков картошек с 50 кг картошки в каждом. на какую ??умму в манатах за день было продано картошки,если 1 кг стоит 80 гяпик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 типо крч вот ответ крч
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