На базаре за день бвло продано n мешков картошек с 50 кг картошки в каждом. на какую ??умму в манатах за день было продано картошки,если 1 кг стоит 80 гяпик?

Математика

На базаре за день бвло продано n мешков картошек с 50 кг картошки в каждом. на какую ??умму в манатах за день было продано картошки,если 1 кг стоит 80 гяпик?

Автор: Гость