Мальчик заплатил за бутылку с пробкой 11 рублей.Бутылка стоит на 10 рублей больше чем пробка.Сколько стоит пробка?

Математика

Мальчик заплатил за бутылку с пробкой 11 рублей.Бутылка стоит на 10 рублей больше чем пробка.Сколько стоит пробка?

Автор: Гость