Какая функция у клеточного покрыва?????

Биология
Какая функция у клеточного покрыва?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вро де эту функцию Клеточные покровы обеспечивают устойчивость внутреннего содержимого клеток к внешним воздействиям и придают клеткам определенную форму. Покровы проницаемы для воды и растворенных в ней низкомолекулярных веществ и легк пропускают солнечный свет. Клеточные покровы водорослей отличаются большим морфологическим и химическим разнообразием. В их состав входят полисахариды, белки, гликопротеиды, минеральные соли, пигменты, липиды, вода. В отличие от высших растений, в оболочках водорослей отсутствует лигнин.

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