Составить сочинение о Олимпийских играх ( 10-12 предложений ) , и выучить его .

Гость: Гость:

Каждые четыре года во всём мире проходят олимпийские игры. Наша страна не исключение. Как только игры начинаются мы всей семьей болеем за нашу команду и так же переживаем за ее промахи. В нашей стране, символом олимпийских игр является олимпийский мишка. Люди еще с древности участвовали в играх, спортсмены ценились во все времена. Каждый человек, как и я когда-либо хотел так же быть спортсменом на олимпийских играх, но я понимаю что быть спортсменом это большая нагрузка и ответственность. Олимпийские игры это огромная ответственность. Мы должны поддерживать наших спортсменов.