Над чем смеется Фонзивин в произведении " Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке ?? Петрушке"?

Гость: Гость:

Автор поднимает вопрос о социальной несправедливости в жизни общества. В ответе Ваньки мы видим, что всё построено на обмане: попы обманывают народ, слуги - дворецкого, дворецкий - господ и т.д. Они говорят, что сей свет устроен скверно.(Ванька - кучер, Пётр - домашний парикмахер, Шумилов - грамотный человек, который пишет прошения).