Над чем смеется Фонзивин в произведении " Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке ?? Петрушке"?

Литература
Над чем смеется Фонзивин в произведении " Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке ?? Петрушке"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор поднимает вопрос о социальной несправедливости в жизни общества. В ответе Ваньки мы видим, что всё построено на обмане: попы обманывают народ, слуги - дворецкого, дворецкий - господ и т.д. Они говорят, что сей свет устроен скверно.(Ванька - кучер, Пётр - домашний парикмахер, Шумилов - грамотный человек, который пишет прошения).
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