Какое животное пьет ногой

Окружающий мир
Какое животное пьет ногой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка – удивительное земноводное, которое пьет  воду не обычным способом, а всасывает ее через кожу, находясь лапками в воде. Именно поэтому кожа играет большую роль в жизни лягушки. Лягушкам необходимо находиться вблизи водоемов, иначе они могут погибнуть. Опыт Томсона показывает, какое большое количество воды лягушка всасывает через кожу. Томсон взял обсохшую лягушку и взвесил ее, вес лягушки составил 95 грамм. Затем он обернул лягушку мокрой тряпкой, и через час она стала весить уже 125 грамм. Вода всасывается и выпотевает у лягушек через кожу. Благодаря коже, у земноводных, к классу которых относятся и лягушки, происходит газообмен. Лягушка может прожить в закрытой жестяной банке с влажной атмосферой 20-40 дней, даже, если отсутствует доступ воздуха в легкие. Лягушка может и пить ногой, и дышать. Находясь в воде, она полностью переходит на кожное дыхание. 
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