Перевод слова Spätzle Заранее спасибо
Немецкий язык
Перевод слова Spätzle Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клецки или галушки!Может быть не правильно,проверить по переводчику)
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