На молекуле ДНК строится молекула и-РНК. Какой она будет, если участок ДНК имеет следующие нуклеотиды: А-А-Г-Т-А-Ц-Т-Ц-Г. Подсчитайте общее число нуклеотидов в полученном отрезке РНК. По какому принципу строится РНК на ДНК?

Биология
На молекуле ДНК строится молекула и-РНК. Какой она будет, если участок ДНК имеет следующие нуклеотиды: А-А-Г-Т-А-Ц-Т-Ц-Г. Подсчитайте общее число нуклеотидов в полученном отрезке РНК. По какому принципу строится РНК на ДНК?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РНК: УУЦАУГАГЦ; общее число нуклеотидов в РНК - 9 (три триплета); рнк строится по принципу комплементарности
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