На молекуле ДНК строится молекула и-РНК. Какой она будет, если участок ДНК имеет следующие нуклеотиды: А-А-Г-Т-А-Ц-Т-Ц-Г. Подсчитайте общее число нуклеотидов в полученном отрезке РНК. По какому принципу строится РНК на ДНК?

Биология

На молекуле ДНК строится молекула и-РНК. Какой она будет, если участок ДНК имеет следующие нуклеотиды: А-А-Г-Т-А-Ц-Т-Ц-Г. Подсчитайте общее число нуклеотидов в полученном отрезке РНК. По какому принципу строится РНК на ДНК?

Автор: Гость