Выразите а радианной мере величины углов 36,45,60,72,90,120,150,180,216,270,310,360,
Математика
Выразите а радианной мере величины углов 36,45,60,72,90,120,150,180,216,270,310,360,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36=π/5 45=π/4 60= π/3 72=2π/5 90= π/2 120=2π/3 150=5π/6 180=π 216=6π/5 270=3π/2 310=31π/18 360=2π
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