Помогите пожалуйста,определить степени окисления:HgS+HNO3+HCl-gt;HgCl2+S+NO+H2O.
Химия
Помогите пожалуйста,определить степени окисления:HgS+HNO3+HCl-gt;HgCl2+S+NO+H2O.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hg+2 S-2 + H+1 N+5 O3-2 + H+1 Cl-1 -> Hg+2 Cl2-1 + S 0 (нейтральна) + N+2 O-2 + H2O Как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способ...
Другие предметы