Помогите с вопросами прошу вас
Химия
Помогите с вопросами прошу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12. наблюдение и описание, сравнение, эксперимент, опыт, моделирование. 11.прокариоты и эукариоты 10. Бактерии, грибы, кишечные палочки, дрожжи. Вирусы-неклеточные формы жизни
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