Что давала древнерусская литература древнерусскому читателю и что она может дать современному читателю? СРООООЧНО!!!

Гость: Гость:

Во-первых, обогащает словарный запас во-вторых, часто из литературы узнаешь больше о какой-либо эпохе и жизни людей в нее, чем из книг по истории в-третьих, просто интересно в-четвертых, иногда хочется отвлечься от нашего научного, технического века, где все куда-то летят и чего-то боятся, и окунуться в спокойствие...