Мяч бросили с горизонтальной поверхности под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 15м/с. Найти координаты x,y после 1 секунды движения.

Физика

Мяч бросили с горизонтальной поверхности под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 15м/с. Найти координаты x,y после 1 секунды движения.

Автор: Гость