Мяч бросили с горизонтальной поверхности под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 15м/с. Найти координаты x,y после 1 секунды движения.
Физика
Мяч бросили с горизонтальной поверхности под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 15м/с. Найти координаты x,y после 1 секунды движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=1 c vo=15 м/с α=30 x=? y=?x=vx*t=vo*cosα*t=15*0.866*1≈13 мy=yo+vy*t-g*t²/2=yo+vo*sinα-g*t²/2=0+15*0.5-9.8*1²/2≈12.4 мvx - проекция скорости на ось Хvy - на ось У===============================
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