Две фигуры называют равными,если они--------------------- зарание спасибо
Математика
Две фигуры называют равными,если они--------------------- зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все углы (если они есть у фигур) совпадают и при наложении друг да друга совпадут
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