Напишите форму 3-го лица ед. числа следующих глаголов go – __________ read – study – studies watch – __________ finish - have -

Английский язык
Напишите форму 3-го лица ед. числа следующих глаголов go – __________ read – study – studies watch – __________ finish - have -
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Goes reads studies watches tinishes has
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста очень нужно Лев Толстой 1.Назовите войну, в которой принял участие писатель 2.Назовите город, в обороне которого принимал у...
Ответить
Українська мова
Речення з фразеологізмами
Ответить
История
Можно ответ на 3 вопрос. Ну и по возможности на остальные)
Ответить
Литература
Сочинение по пословице "Доброе слово лечит, злое калечит"
Ответить
Русский язык
Ключевые слова-это 1)слова,которыми что то открывают или самые самые важные для по??имания содержания текста?
Ответить