Напишите форму 3-го лица ед. числа следующих глаголов go – __________ read – study – studies watch – __________ finish - have -
Английский язык
Напишите форму 3-го лица ед. числа следующих глаголов go – __________ read – study – studies watch – __________ finish - have -
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Goes reads studies watches tinishes has
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