Сочинение по пословице "Доброе слово лечит, злое калечит"
Литература
Сочинение по пословице "Доброе слово лечит, злое калечит"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как хорошо что есть добрые слова а не злые а то злым словом можно обидеть, а добрым отблагодарить.Спасибо нашим родителям и учителям за помощь. Они учили нас добру, отучивали от зла слово доброе лучше чем злое
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