Круглі черви відрізняються від плоских наявністю?
Биология
Круглі черви відрізняються від плоских наявністю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вони відрізняються наявністю кілець! Навідміну від плоских у круглих червів є кільця
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