Скласти й записати речення з поданими словосполученнями так, щоб прикметники вис??упали а) означенням; б) присудком.

Українська мова
Скласти й записати речення з поданими словосполученнями так, щоб прикметники вис??упали а) означенням; б) присудком.
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Вариант б я думаю правильно&
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