Помогите. Информатика 8класс. Все вопросы

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задача10общее количество равновероятных событий будет равно N=16*8=128определим количество информации полученное Петей, для этого воспользуемся формулой N=2^i вместо N подставим число 128 и получим 128=2^i представим число 128 как двойку в 7 степени2^7=2^i, отсюда i=7 бит это и есть ответзадача11по условию i=7 бит, подставим это значение в формулу N=2^7 отсюда N=128ответ диапазон был от1 до 128задача12по условию i=6 бит, подставим это значение в формулу N=2^6 отсюда N=64ответ диапазон был от1 до 64задача13по условию i=4 бита, подставим это значение в формулу N=2^4 отсюда N=16ответ в доме 16 этажейзадача14по условию i=3 бита, подставим это значение в формулу N=2^3 отсюда N=8ответ в доме 8 подъездовзадача15общее количество равновероятных событий 7 определим количество информации, полученное от того, что из коробки достали красный карандаш. Для этого воспользуемся формулой N=2^i вместо N подставим число 7 и получим 7=2^i число 7 не является целой степенью двойки, поэтому ответ найдем по таблице i=2,8 бит задача16рассуждаем так: в сентябре 30 дней, т.е. встреча могла быть назначена на любой из них, поэтому это и есть наше N. Для того, чтобы узнать количество информации воспользуемся формулой N=2^i вместо N подставим число 30 и получим 30=2^i число 30 не является целой степенью двойки, поэтому ответ найдем по таблице i=4,9 бит