Arccos(x)-arcsin(x)=п/6
Алгебра
Arccos(x)-arcsin(x)=п/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделаем уравнение в виде Левую часть уравнения расспишем по синусе суммы аргументов Если подставить эти корни, то решением уравнения будет Ответ:
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