В тетради 48 листов девочка написала 29 листов на сколько больше исписанных листов ?? тетради чем чистых?

Математика
В тетради 48 листов девочка написала 29 листов на сколько больше исписанных листов ?? тетради чем чистых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48-29= 19 - не исписанных листов 2)29-19=10 листов ответ: на 10 листов больше
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