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21/26*39/84 обчислити
Математика
21/26*39/84 обчислити
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21\26*39\84=39\26*4=39\104 21 и 81 сокращаем на 21
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