Скласти речення зі словом парубоцький з граматичною основою

Українська мова
Скласти речення зі словом парубоцький з граматичною основою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопець знайшов парубоцький портфель.
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