Log з Xlt;2 Помогите решить пример, совсем все забыла(
Математика
Log з Xlt;2 Помогите решить пример, совсем все забыла(
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