Ключевые слова-это 1)слова,которыми что то открывают или самые самые важные для по??имания содержания текста?

Русский язык
Ключевые слова-это 1)слова,которыми что то открывают или самые самые важные для по??имания содержания текста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слова для понимания содержания текста.
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