Речення з фразеологізмами

Гость: Гость:

Від новин,які сьогодні показали,у мене голова йде обертом.Він зник,як крізь землю провалився.Моєму товаришу не треба кидати гроші на вітер.Він чинить не розумно,бо не бачить далі свого носа."Моя хата скраю ",-впевнений кожний зрадник і боягуз.Ніхто його за язик не тянув.