Речення з фразеологізмами

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Речення з фразеологізмами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Від новин,які сьогодні показали,у мене голова йде обертом.Він зник,як крізь землю провалився.Моєму товаришу не треба кидати гроші на вітер.Він чинить не розумно,бо не бачить далі свого носа."Моя хата скраю ",-впевнений кожний зрадник і боягуз.Ніхто його за язик не тянув.
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