На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) П...

Математика
На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) ПОМОГИТЕЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
способ номер 1: 18-9=9(9 детей остаются а другие дети уходят)только что поняла что больше решить нельзя...........................

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите пожалуйста! Почему пожарные вёдра красного цвета?
Ответить
Математика
Решить уравнение 10 в степени x2+x=100 прошу помогите
Ответить
Химия
Помогите с вопросами прошу вас
Ответить
Литература
Что давала древнерусская литература древнерусскому читателю и что она может дать современному читателю? СРООООЧНО!!!
Ответить
Физика
Мяч бросили с горизонтальной поверхности под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью 15м/с. Найти координаты x,y после 1 секунды движения.
Ответить