На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) П...

Математика

На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) ПОМОГИТЕЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость