На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) П...
Математика
На занятия по футболу ходят 18 детей . Из них 9 уже отобраны для основного состава команды ( в осносном составе играет 11 игроков) Сколькими способами можно укомплектовать задачу ? (приведите несколько примеров комплектации) ПОМОГИТЕЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
способ номер 1: 18-9=9(9 детей остаются а другие дети уходят)только что поняла что больше решить нельзя...........................
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