Помогите пожалуйста! Почему пожарные вёдра красного цвета?
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Помогите пожалуйста! Почему пожарные вёдра красного цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что что-бы огонь тушить
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